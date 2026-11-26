Важен футболист за Монтана пропуска мача с "шоколадите"

Монтана загуби важен футболист за предстоящия домакински сблъсък със Спортист (Своге) в събота. Офанзивният полузащитник Стефан Каменов бе наказан със спиране на състезателните права за една среща.

Дисциплинарната комисия на БФС санкционира юношата на монтанци заради натрупани пет жълти картона. Каменов получи последния при нулевото равенство с Добруджа в предишния кръг. Освен, че ще пропусне мача с „шоколадите“ той, или клубът ще трябва внесат в касата на БФС и парична глоба в размер на 75 евро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google