Задържаха петима след бой между фенове на Локомотив (Пд) и Ботев

Петима непълнолетни са задържани за масов бой в Пловдив, съобщиха от полицията под тепетата. Момчетата са на 15 и 16 години, а самоличността им бе установена след предприети полицейски действия по сигнал за възникнало спречкване между тийнейджъри пред заведение за бързо хранене на ул. "Гладстон".

Според постъпилата информация на тел. 112, около 10.40ч. групата влязла във физическа саморазправа други 6 момчета на тяхната възраст. От проверката на служители на Второ РУ са установени всички участници в конфликта, при който няма сериозно пострадали. Изяснено е, че поводът е предишна вражда между двама от членовете на групите. Няма данни спречкванено да е провокирано от футболни пристрастия.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от НК под надзора на Районна прокуратура-Пловдив.

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