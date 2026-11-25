Още проблеми за Трабзон - нови двама титуляри отпаднаха за мача с ЦСКА

Слушай на живо: ЦСКА - Трабзонспор

Кадровите проблеми за Трабзонспор преди утрешното гостуване на стадион “Българска армия” продължават с пълна сила. След като бе ясно, че двата най-скъпи трансфера от лятото - Джу Франкулиньо и Арал Шимшир няма да играят срещу “червените”, днес от групата за мача отпаднаха още албанския национал Ернест Мучи и черногорската легенда Стефан Савич. Двамата играха пълни 90 минути в последния мач на черноморци в Сюперлиг срещу Еюпспор, но сега няма да са на линия за гостуването в София.

Гиздол: Ако бях софиянец, утре щях да съм на "Армията"! Трабзонспор е фаворит - 200 млн. срещу 25 млн.

Аут още са Тим Фолкарели и трайно контузените Арсений Батахов, Руслан Малиновский и Окай Йокушлу.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google