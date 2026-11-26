Дунав призова за пълен стадион срещу ЦСКА

Слушай на живо: Дунав (Русе) - ЦСКА

От Дунав (Русе) призоваха своите фенове да напълнят стадиона за предстоящото домакинство на ЦСКА във вторник (1 декември).

Фенове на Дунав на среща с Чиликов преди мача с ЦСКА

"Дунав представлява Русе. Дунав защитава честта на Русе - Град на свободния дух. Дунав призовава всички русенци за подкрепа. Нека заедно напълним стадиона и подкрепим отбора!

Купи своя билет предварително онлайн на сайта на клуба или във фен магазина на Дунав на ул. „Околчица“ № 6. За Дунав! За Русе!", написаха от клуба.

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