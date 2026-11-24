И Олисе ще липсва за Байерн срещу Лил, все пак има и добра новина за баварците

Байерн (Мюнхен) ще е и без другата си голяма звезда Майкъл Олисе в утрешния мач от Шампионската лига срещу Лил. Както е известно, французинът получи лека травма в мача с Кьолн (1:1) и бе принудително заменен.

Макар и състоянието му да не е сериозно, Олисе не тренира днес и логично и не попадна в групата за мача срещу Лил, като е решено да не се предприема никакъв риск с него. В същата среща с Кьолн тежка контузия получи и носителят на „Златната топка“ Хари Кейн, който ще отсъства от терените поне 3 месеца.

Bayern squad travelling to Lille. #UCL https://t.co/oTLX58Tuj6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2026

Лазаретът на германския шампион е препълнен, като тимът замина без Франция и без лекуващите се Исмаел Сайбари, Серж Гнабри, Алфонсо Дейвис и Мануел Нойер.

Добрата новина за Венсан Компани е, че поне Луис Диас се завръща за Байерн след травмата си. Колумбиецът обаче не е напълно готов за цял мач и най-вероятно ще се появи в игра през второто полувреме утре.

Players unavailable in today's final training: • Michael Olise • Harry Kane • Manuel Neuer • Ismael Saibari • Serge Gnabry • Alphonso Davies #UCL https://t.co/7sOgYjyt5o — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2026

Толкова обсъжданият в последните дни Джамал Мусиала също е на разположение за Байерн, но също както Диас по-скоро се очаква да започне от пейката.

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