Целта на Интер е да повтори постижение на Ювентус, увери Барела

Халфът на Интер Николо Барела призна, че “нерадзурите” трябва да се подобрят на колективно ниво след гостуването на Аталанта, в което изпуснаха аванс от два гола и завършиха наравно 4:4. Той също така подчерта, че целта пред тима е да спечели втора поредна титла в Серия "А" - нещо, което за последно беше постигнато от Ювентус през 2020 година.

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“Да, имаме нужда от скок в качеството като отбор. Винаги съм казвал, че тимът е този, който прави разликата. Откакто дойдох в Интер, постоянно съм бил заобиколен от силни играчи. Мисля, че това е една страхотна съблекалня. Понякога обаче можем да се справяме по-добре с определени ситуации. Това е наша отговорност и сме си говорили по темата. Ако имах решението пред себе си, всичко щеше да е лесно, но трябва да продължим да се трудим, за да подобрим ситуацията. Това е част от футбола. Има чудесни футболисти в съблекалнята. Играем с 11 човека, като нямаме проблеми и със смените. Всеки, който влезе в игра, винаги допринася с нещо. Поведохме в Бергамо и щом ни изравниха, отговорността беше обща. Може би сме загибили концентрация. Не можехме да си позволим да си тръгнем от Бергамо само с точка. Лесно е да се каже сега, но ще има спънки през сезона. Така че виждам чашата наполовина пълна.

Barella’s comments ahead of the match against Stuttgart 👇 https://t.co/EJzX6YhXDQ — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 24, 2026

Ще ни липсват Хакан Чалханоолу и Пьотър Жиелински. Всички отсъствия ни тежат, защото имаме толкова много мачове. Да имаме много различни опции е предимство. Утре трябва да покажем най-добрата ни версия. Знаем качествата на Щутгарт и ще дадем всички от себе си в мача. Вярно е, че когато удариш дъното, се опитваш да си дадеш тласък, но през последните години мисълта на Интер винаги е била да се бори на всички фронтове. В някои години се справяме по-добре от други. Не става въпрос за провали, просто ще има възходи и спадове. Това е отборна игра и е възможно понякога Интер да се дъни. Не бива да приоритизираме даден турнир пред друг. Мисля, че последният тим, който спечели две поредни титли в първенството, беше Ювентус, а нашата цел е да защитим Скудетото. Това е нашият стимул, но, разбира се, ще уважим и другите турнири като Шампионската лига”, коментира Барела на пресконференцията си преди мача с Щутгарт.

🚨🎙️🏆 Nicolò Barella: “There must be NO complacency. The last team to win two consecutive titles was JUVE, this is OUR goal, keeping the scudetto on our chest. Since I’ve been at Inter it has NEVER happened. This must be a STIMULUS.” https://t.co/6Xg4HQX9UM — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) November 24, 2026

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Снимки: Imago