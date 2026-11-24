Халфът на Интер Николо Барела призна, че “нерадзурите” трябва да се подобрят на колективно ниво след гостуването на Аталанта, в което изпуснаха аванс от два гола и завършиха наравно 4:4. Той също така подчерта, че целта пред тима е да спечели втора поредна титла в Серия "А" - нещо, което за последно беше постигнато от Ювентус през 2020 година.
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“Да, имаме нужда от скок в качеството като отбор. Винаги съм казвал, че тимът е този, който прави разликата. Откакто дойдох в Интер, постоянно съм бил заобиколен от силни играчи. Мисля, че това е една страхотна съблекалня. Понякога обаче можем да се справяме по-добре с определени ситуации. Това е наша отговорност и сме си говорили по темата. Ако имах решението пред себе си, всичко щеше да е лесно, но трябва да продължим да се трудим, за да подобрим ситуацията. Това е част от футбола. Има чудесни футболисти в съблекалнята. Играем с 11 човека, като нямаме проблеми и със смените. Всеки, който влезе в игра, винаги допринася с нещо. Поведохме в Бергамо и щом ни изравниха, отговорността беше обща. Може би сме загибили концентрация. Не можехме да си позволим да си тръгнем от Бергамо само с точка. Лесно е да се каже сега, но ще има спънки през сезона. Така че виждам чашата наполовина пълна.
Ще ни липсват Хакан Чалханоолу и Пьотър Жиелински. Всички отсъствия ни тежат, защото имаме толкова много мачове. Да имаме много различни опции е предимство. Утре трябва да покажем най-добрата ни версия. Знаем качествата на Щутгарт и ще дадем всички от себе си в мача. Вярно е, че когато удариш дъното, се опитваш да си дадеш тласък, но през последните години мисълта на Интер винаги е била да се бори на всички фронтове. В някои години се справяме по-добре от други. Не става въпрос за провали, просто ще има възходи и спадове. Това е отборна игра и е възможно понякога Интер да се дъни. Не бива да приоритизираме даден турнир пред друг. Мисля, че последният тим, който спечели две поредни титли в първенството, беше Ювентус, а нашата цел е да защитим Скудетото. Това е нашият стимул, но, разбира се, ще уважим и другите турнири като Шампионската лига”, коментира Барела на пресконференцията си преди мача с Щутгарт.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago