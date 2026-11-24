Наполи и Мактоминей продължават преговорите за нов договор

Директорът на Наполи Джовани Мана се е срещнал с агента на Скот Мактоминей Колин Мърдок в Манчестър, за да обсъдят ситуация около договора на халфа на тима, съобщиха Sky Sports и TMW.

Преговорите за подновяването на контракта на Мактоминей продължават вече няколко месеца, но споразумение все още не е постигнато. По последни данни все още има значителна разлика между исканията на футболиста и сумите, които Наполи е готов да предложи. Според TMW шотландският национал в момента получава нетна заплата от около 4 милиона евро на сезон и настоява за увеличение до около 7 милиона.

🚨🔵 Napoli step up McTominay contract talks! Giovanni Manna and club officials met Scott McTominay’s agent, Colin Murdock, at the team’s Manchester hotel to push renewal discussions forward. No new terms have been announced. How important is securing McTominay’s future for Napoli? 👀 — Burle Junior (@BurleJunior) November 24, 2026

Настоящият договор на бившия полузащитник на Манчестър Юнайтед с италианския клуб е до лятото на 2028-а, което означава, че ако не бъде подновен, по време на летния трансферен прозорец Мактоминей ще навлезе в последната година от него. Очаква се двете страни да останат в контакт и да продължат преговорите през следващите седмици.

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Снимки: Gettyimages