Директорът на Наполи Джовани Мана се е срещнал с агента на Скот Мактоминей Колин Мърдок в Манчестър, за да обсъдят ситуация около договора на халфа на тима, съобщиха Sky Sports и TMW.
Преговорите за подновяването на контракта на Мактоминей продължават вече няколко месеца, но споразумение все още не е постигнато. По последни данни все още има значителна разлика между исканията на футболиста и сумите, които Наполи е готов да предложи. Според TMW шотландският национал в момента получава нетна заплата от около 4 милиона евро на сезон и настоява за увеличение до около 7 милиона.
Настоящият договор на бившия полузащитник на Манчестър Юнайтед с италианския клуб е до лятото на 2028-а, което означава, че ако не бъде подновен, по време на летния трансферен прозорец Мактоминей ще навлезе в последната година от него. Очаква се двете страни да останат в контакт и да продължат преговорите през следващите седмици.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages