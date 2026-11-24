Интер ще е без Чалханоолу по-дълго от очакваното

Интер няма да може да разчита на един от основните си халфове - Хакан Чалханоолу, в следващите си няколко мача, обявиха от италианския клуб. Турският национал страда от мускулна контузия на дясното бедро, която получи при равенството 4:4 с Аталанта.

Според италианските медии Чалхоноолу ще отсъства от игра около месец, което е по-дълго от първоначалните прогнози за двуседмично възстановяване. Така той ще пропусне няколко мача на отбора, сред които са сблъсъкът с Щутгарт в Шампионска лига, двойна среща с Дженоа за първенство и за Купата на Италия, мачовете с Фрозиноне, Торино и Лече в Серия "А", както и този с Борусия (Дортмунд) в ШЛ.

Further details https://t.co/AvTZVqpAB1 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 24, 2026

Чалханоолу обаче може да е готов за 22 декември, когато е насрочен финалът за Суперкупата на Италия, в който Интер ще се изправи срещу Лацио на “Джузепе Меаца”. Това е втора контузия на турчина през сезона, след като през септември имаше проблем с аддуктора. До момента той има 14 мача и три гола за “нерадзурите” през кампанията.

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Снимки: Gettyimages