Милан и Рома поглеждат и към нападател, който е работил с Аморим

В Милан и Рома продължават да следят пазара за атакуващи играчи преди зимния трансферен прозорец, като разглеждат различни възможности за подсилване на нападението си. След слуховете за техен интерес към играча на Реал Мадрид Ендрик, се появи още едно име - гръцкият нападател Фотис Йоанидис, който в момента играе за Спортинг (Лисабон), съобщава Джанлука Ди Марцио.

Фактор, който би могъл да повлияе на интереса на Милан, е треньорът на тима Рубен Аморим – той е работил с нападателя именно в Спортинг и е добре запознат с качествата му. Както е известно, “росонерите” търсят централен нападател, който да замени Камарда, като гъркът фигурира в списъка с опции заедно с Ендрик и Николо Тресолди от Брюж. Рома също разглежда играча като интересна перспектива, макар той да не е сред основните приоритети на клуба. Предстоящите мачове в европейските клубни турнири ще дадат възможност на „джалоросите“ да наблюдават нападателя на живо. На 8 декември Йоанидис ще се изправи срещу Рома в Шампионската лига с екипа на “лъвовете” – двубой, който може да се окаже важен шанс за оценка на неговите качества.

AC Milan are considering Fotis Ioannidis as a potential striker target. Ruben Amorim knows the #Sporting forward well and is reportedly a big admirer. Roma are also interested. [via @DiMarzio] https://t.co/T9rG2BAO1P — TalkingSporting (@TalkingSporting) November 24, 2026

До момента през сезона гръцкият футболист има 15 мача, в които е отбелязал два гола и е направил две асистенции.

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Снимки: Gettyimages