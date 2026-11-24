Канаваро: Още в тунела в Дортмунд казах на Буфон, че ще спечелим

Легендарният капитан на Италия Фабио Канаваро се върна назад във времето и припомни полуфинала на Мондиал 2006 срещу Германия в Дортмунд. Тогава "адзурите" елиминираха домакините на световното след продължения - головете вкараха Фабио Гросо и Алесандро Дел Пиеро, секунди преди да се стигне до дузпи. Носителят на "Златната топка" заяви, че още преди първия съдийски сигнал е разбрал, че отборът на Марчело Липи ще спечели.

"Наредихме се в тунела на стадиона, германците бяха огромни. Но изглеждаха по-бели от фланелките, които носеха. С всяка следващата ръка, която стисках, усещах, виждах, че са нерешителни. Затова се обърнах и казах шеговито на Джиджи Буфон: "Спечелихме мача", заяви бившият бранител на Наполи, Парма, Интер, Ювентус и Реал Мадрид.

53-годишният неаполитанец добави, че веднага би разменил "Златната топка" за шампионска титла със своя роден клуб, ако имаше тази възможност. "Бих го направил без колебание. "Златната топка" е изключителна награда, необичайно е да я печели защитник. Но това е индивидуален приз, а не колективен. Най-голямото ми професионално съжаление е, че напуснах Наполи твърде рано. Това е моят любим отбор, но финансовите обстоятелства по онова време доведоха до продажбата ми в Парма", каза още Канаваро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago