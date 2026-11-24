Дунав U15 разгроми Локомотив (София) след обрат и хеттрик на Александър Минов

Дунав (Русе) постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Локомотив (София) в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Русенци стигнаха до пълен обрат с четири попадения през второто полувреме, а над всички бе Александър Минов, който се отличи с хеттрик.

Домакините откриха резултата в 15-ата минута чрез Венелин Данковски и се оттеглиха на почивката с гол аванс.

В 48-ата минута Александър Минов възстанови равенството, а само пет минути по-късно отново той се разписа, за да осъществи пълния обрат за Дунав.

В 68-ата минута Даниел Дойков увеличи преднината на гостите, а в 78-ата Александър Минов оформи своя хеттрик и крайното 4:1. Така русенци си тръгнаха с трите точки от столицата.

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