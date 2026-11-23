От Ботев (Пд) благодариха на феновете си за подкрепата срещу ЦСКА

От Ботев (Пловдив) благодариха на своите фенове за подкрепата по време на вчерашното дерби с ЦСКА. Двата тима изиграха изключително интересен мач на "Колежа", който завърши без победител - 3:3.

"Канарчетата" поведоха с 2:0 до почивката, но през втората част допуснаха пълен обрат. Отборът на Станислав Генчев все пак успя да стигне до точката с попадение на Мауро Родригес, който оформи крайния резултат.

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"Ботев Пловдив изказва своята благодарност към „жълто-черната“ публика за неспирната и мощна подкрепа по време на дербито с ЦСКА. Вашите песни дадоха кураж на футболистите и треньорския щаб да се борят до последния съдийски сигнал, въпреки високата класа на съперника и неблагоприятния развой на срещата през втората част.

Именно пловдивската подкрепа даде криле на момчето от нашата школа Самуил Цонов да реализира два гола във вратата на съперника. Момент, който 18-годишният пловдивчанин ще помни цял живот и който изправи на крака хилядите по трибуните.

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За всички в клуба последните седмици са изключително тежки, изпълнени с мисъл за загубата на Илиян Филипов. Именно в този момент вие - жълто-черните фенове, давате сили на всеки от нас да разгръща максимума от себе си в името на Ботев Пловдив.

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Използваме момента да благодарим и на всички спонсори на клуба, голяма част от които бяха привлечени с личното участие на Илиян Филипов. Вашата подкрепа и съдействие са от изключително значение за стабилността и бъдещето на Ботев.

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Благодарим ви, Ботевисти! За пореден път показахте, че когато клуб и публика са едно цяло, няма непреодолими съперници!", написаха от клуба.

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