В Турция: Онана е сред най-добрите в Европа

Част от турските медии са впечатлени от представянето на Андре Онана от началото на сезона. Вратарят на Трабзонспор се нарежда сред най-добрите в Европа по отношение на “сухи мрежи”. Той не е допускал гол в седем от 12 мача в турското първенство и има успеваемост от 58.3%. В четвъртък той ще трябва да показва уменията си срещу нападателите на ЦСКА, който е с най-добрата атака в България, в мача от Лигата на конференциите на “Българска армия”.

Трабзонспор е отборът с най-малко допуснати голове в Турция, а Онана има сериозен принос за това. Добрата игра на камерунеца се отразява и на цялостното представяне на защитата.

Trabzonspor'un kalecisi Onana, Avrupa'da 12 maçta 7 kez kalesini gole kapattı. Ancak Oblak bu başarıya 13 karşılaşmada ulaşırken, Onana 12 maçta aynı sayıyı yakaladı.Arsenal'in İspanyol kalecisi David Raya. (Kaynak: Haberler - Trabzonspor) #Trabzonspor #SosyoLig #TrendyolSüperLig — Sosyolig (@Sosyoligg) November 24, 2026

От петте големи европейски първенства Ян Облак има седем “сухи мрежи” в 13 мача в Ла Лига, а Давид Рая е със същото постижение, но в 11 мача.

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