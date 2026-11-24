ЦСКА U16 се наложи над ЦСКА 1948

ЦСКА постигна победа с 3:1 над ЦСКА 1948 в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. „Армейците“ отбелязаха две попадения през първото полувреме и едно през втората част на срещата, която се проведе на базата на академията на ЦСКА „Димитър Пенев“.

Домакините откриха резултата още в шестата минута чрез Иван Бичовски. В 27-ата минута Валентин Иванов удвои преднината на „армейците“, които се оттеглиха на почивката с аванс от два гола.

Шест минути след подновяването на играта Пол Дочев намали изоставането на ЦСКА 1948 и върна интригата в двубоя.

В 82-рата минута Ахил Атанасов възстанови преднината от два гола на домакините, оформяйки крайното 3:1. До края на срещата не паднаха повече попадения и ЦСКА се поздрави с трите точки.

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