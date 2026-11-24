Ботев пусна на търг фланелката на Сами Цонов

Благотворителната кампания „Заедно с Ботев“, организирана в подкрепа на малката Натали-Ирен, продължава с нова инициатива. След като до момента бяха събрани общо 3560 евро, ПФК Ботев Пловдив обявява нов благотворителен търг. Този път феновете ще имат възможност да наддават за автентична фланелка на Самуил Цонов, с която футболистът отбеляза два гола във вратата на ЦСКА.

"Продължаваме кампанията „Заедно с Ботев“ в подкрепа на малката Натали-Ирен. До момента заедно успяхме да съберем общо 3560 евро.

Днес даваме начало на нов търг, в който ви представяме автентичната фланелка на пловдивчанина, за когото цяла България говори.

Фланелката на Самуил Цонов, с която реализира два гола във вратата на ЦСКА, може да бъде ваша.

Началната цена на фланелката е 70 евро, а всяка следваща оферта трябва да бъде с поне 10 евро по-висока.

Наддаването започва сега и продължава до 12:00 часа в четвъртък (26.11). За участие в търга напишете своето предложение в коментар под публикацията.

След края на търга служител на ПФК Ботев Пловдив ще се свърже с победителя, за да уточни получаването на фланелката", написаха от Ботев.

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