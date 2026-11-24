В Африка разясниха защо Гиздол зачеркна Ето’о

Джеймс Ето’о е пред напускане на ЦСКА, твърди сайтът Africafoot.

В информацията се казва още, че “червените” са дали “зелена светлина” на камерунския полузащитник Джеймс Ето’о да си търси нов клуб през тази зима. След като пристигна от Ботев (Пловдив) през септември 2024 г. – период, в който бе избран за играч на сезона в клуба и впоследствие удължи договора си до юни 2029 г. – сега той е изправен пред пълна промяна в ситуацията си.

С пристигането на германския треньор Маркус Гиздол, отношенията между двамата са се влошили. Треньорът е отправил конкретни критики към Ето’о за липса на тактическа дисциплина, неизпълнение на указанията и неспособност да играе в полза на колектива. В резултат на това Гиздол го е изключил от плановете си за остатъка от сезона.

Предвид създалата се ситуация, ЦСКА няма да му пречи. Клубът би предпочел директна продажба, за да възвърне инвестицията си, но остава отворен и вариант с преотстъпване с опция за закупуване, като се има предвид дългосрочният му договор.

Вече се появи и един кандидат: ФК „Карабах“, който се опита да го привлече още миналото лято. Роденият в Яунде футболист, който е продукт на школата на френския Нант, е готов да напусне, за да върне кариерата си в правилния коловоз.

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