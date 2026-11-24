Локомотив (Пловдив) U15 и Национал поделиха точките

Локомотив (Пловдив) и Национал завършиха наравно 1:1 в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се проведе на терен „Христо Бонев“ в Пловдив, като двата отбора си размениха по едно попадение в двете полувремена.

„Черно-белите“ откриха резултата още в 13-ата минута чрез Йоан Гичев. Попадението осигури аванс на домакините на почивката.

Столичани стигнаха до изравнителен гол в 71-вата минута, когато появилият се в игра на почивката Теодор Славчов се разписа във вратата на пловдивчани.

До края на срещата нито един от двата отбора не успя да отбележи победно попадение и съперниците прибавиха по точка към актива си.

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