Талантът на Ботев (Пловдив): Чувствам се уникално пред нашите невероятни фенове

Талантът на Ботев (Пловдив) Самуил Цонов говори след равенството 3:3 срещу ЦСКА в страхотен сблъсък от 15-ия кръг на efbet Лига.

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"През първото полувреме бяхме изключително добре, но след почивката нещата се развиха трудно. Добър резултат е 3:3. Чувствам се уникално пред нашите невероятни фенове. Вече съм добре и всичко върви по план, ще продължавам да се раздавам за отбора", заяви талантът на Ботев.

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Снимки: Борислав Трошев