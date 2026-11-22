Генчев: Имахме почти перфектно първо полувреме! Разочаровани сме, естествено

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев даде мнението си след зрелищното 3:3 срещу ЦСКА на "Колежа". "Канарчетата" поведоха с 2:0, но не успяха да повалят "армейците".

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"Естествено, че сме разочаровани. След почти перфектно първо полувреме имахме аванс от два гола, но допуснахме пълен обрат. Хубаво е, че показахме воля и характер и успяхме да изравним. Нямаше да е справедливо да загубим, благодаря на феновете за подкрепата. Преди почивката бяхме по-креативни, след почивката се прибрахме много близо до нашата врата, не го искахме, но класата на ЦСКА си каза думата. Направихме зрелище за любителите на българския футбол.

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Футболът е психология, второто полувреме ЦСКА вкара труден и красив гол, това малко ни стресна, още не си обяснявам грешките за другите голове, ЦСКА получи импулс, но всеки прави грешки. Специално за този мач беше най-добре да подходим 3-5-2, с оглед на това, с което разполагаме. Цонов се старае много, той е много силен пред вратата на противника, днес беше важно да имаме двама много бързи и високи футболисти. Подхождаме изключително сериозно към всеки мач. Черно море е солиден домакин, върнаха си формата, Илиан Илиев е изключителен стратег, трябва да направим като първото полувреме днес, но през всички 90 минути", заяви треньорът на "жълто-черните".

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