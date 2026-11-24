В Турция: Райс излиза с най-силното срещу ЦСКА

Слушай на живо: ЦСКА - Трабзонспор

Старши треньорът на Трабзонспор Томас Райс не планира сериозни промени в състава за гостуването на ЦСКА в Лига на конференциите, пише вестник "Фанатик". Турският клуб има сериозни амбиции в Европа и Райс обяви, че целта е победа в София и място в топ 8 на турнира. Въпреки натоварения график бившият наставник на Лудогорец планира да изведе най-силния си състав срещу ЦСКА и не се очаква мащабна ротация, съобщават турските медии.

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Седемте победни мача на Трабзонспор в Сюперлиг под ръководството на Райс се превърнаха в историческо постижение за клуба и сега отборът се готви да пренесе този импулс в мача от евротурнирите срещу "червените", който ще се играе в четвъртък от 22 часа на стадион "Българска армия".

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Трабзонспор победи Еюпспор с 1:0 с гол на Озан Туфан през уикенда, осигурявайки си седма поредна победа в Сюперлиг и по този начин Райс стана първият чуждестранен треньор в историята на Трабзонспор, спечелил седем поредни мача от първенството. В Лига на конференциите Трабзонспор спечели срещу КуПС и Хартс и загубиха с 0:1 от Фрайбург и евентуален успех при гостуването в България е от решаващо значение за преследването им на място в топ 8.

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Снимки: Imago