Левски, ЦСКА и Лудогорец поглеждат към големия диамант на Ботев

Грандoвете ЦСКА, Левски и Лудогорец се интересуват от новото чудо на Ботев Пловдив - Самуил Цонов, пише „Мач Телеграф“. 18-годишният нападател попадна под светлината на прожекторите с двата си гола срещу "армейците" при зрелищното 3:3 на "Колежа" в неделя.

От Ботев (Пд) благодариха на феновете си за подкрепата срещу ЦСКА

Очаква се още през зимната пауза родните грандове да наддават за подписа на големия талант. „Канарчетата“ обаче не смята да го изпуска с лека ръка - договорът на Цонов с родния му клуб е до лятото на 2028 г.

ЦСКА, Левски и Лудогорец имат намерение да се подсилят с поне още един млад наш футболист във връзка с планираното за следващия сезон правило за задължителен българин до 21 години сред титулярите. Нападателят е много ценен заради огромния си технически арсенал - може да играе еднакво добре с двата крака, както и с глава, а освен това е много бърз.

Талантът на Ботев (Пловдив): Чувствам се уникално пред нашите невероятни фенове

Цонов, който е син на треньора по лека атлетика Стойко Цонов, е само на 18 г. и би бил много добра опция за бъдещето. Припомняме, че талантът блесна с 2 гола срещу Арда - при загубата с 2:3 в началото на септември. Бижуто на Ботев пропусна няколко срещи заради хирургическа интервенция поради увреден менискус. Още при завръщането в игра той привлече вниманието с двата си гола във вратата на ЦСКА. След смяната му се появиха притеснения, че отново е почувствал болки в коляното, но те бързо бяха разсеяни – дискомфорт в петата е причината да не завърши срещата.

В ЦСКА като цяло нямат проблем с централните нападатели, тъй като разполагат с Жоел Зварц, Леандро Годой и Йоанис Питас, който е принуден често да играе на крилото заради присъствието на първите двама. "Червените" обаче имат проблем с играча до 21 г. за следващия сезон и искат именно Цонов да е този футболист. Ако успеят да го привлекат, най-вероятно ще се разделят с един от сегашните си нападатели, за когото вече има добра оферта.

В Левски от известно време се оглеждат за централен нападател заради постоянните контузии на Мустафа Сангаре и незадоволителното представяне на Хуан Переа. Стивън Стоянчов вкара гол срещу Ягелония в Лига Европа, но като цяло не бележи често.

В Лудогорец положението с централния нападател също е дискусионн. Руан Круз играе за "орлите" под наем, който изтича в края на годината. Той е собственост на Ботафого, който плати за него 10 млн. евро и със сигурност ще иска да си върне голяма част от парите, което го прави доста скъп. Квадво Дуа пък често страда от контузии и не успява да си върне формата, която му донесе място в състава на Швейцария за Евро 2024.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google