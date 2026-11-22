Наумов: ЦСКА можеше да ни вкара 7-8 гола

Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов призна, че е със смесени чувства след драматичното равенство срещу ЦСКА. Стражът на “канарчетата” допусна три гола, но с няколко важни намеси помогна на тима си да избегне поражението срещу лидера в efbet Лига.

“Много добро първо полувреме за нас. Задържахме преднината си до почивката, но не мога да си обясня какво стана след това. Все едно бяхме друг отбор. Можехме да получим 7-8 гола. Положителното е, че в крайна сметка все пак стигнахме до точката”, заяви Наумов.

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“Нашата работа е на терена. Трябва да печелим повече точки, ако искаме да се изкачим в класирането. Срещу Дунав изпуснахме победата у дома, днес също можем да съжаляваме”, продължи вратарят на “жълто-черните”.

"Поздравявам Самуил Цонов за двата гола. Той е чудесно момче, с много добри качества. Нека продължава да работи здраво и със сигурност няма да остане незабелязан. Пожелавам му трансфер в голям отбор”, добави Наумов.

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