Алегри: Знаем колко трудно ще бъде срещу Ман Сити, играем срещу един от най-силните отбори в Европа

Старши треньорът на Наполи Масимилиано Алегри заяви, че Манчестър Сити е очевиден фаворит в предстоящия сблъсък между двата отбора в Шампионската лига, а класирането на италианския тим за елиминациите зависи от последните три мача в основната фаза, а не конкретно от този срещу “гражданите”.

Манчестър Сити срещу Наполи е гаранция за зрелище

„Просто смятам, че този мач няма да бъде решаващ. Математически погледнато, със сигурност се нуждаем от поне три победи. Знаем колко трудно ще бъде, тъй като играем срещу един от най-силните отбори в Европа - тим, който доминира в Премиър лийг през последните 10 години, печелил е Шампионската лига и е преминал през множество промени в състава.

Наполи ще гостува без 11 човека за двубоя с Манчестър Сити

Това е мач от ШЛ срещу един от фаворитите за спечелване на турнира. Както винаги, ще ни е необходима отлична техника. Подобни двубои не се нуждаят от допълнителна мотивация - те сами по себе си я създават. Ако не сме мотивирани, значи изобщо не разбираме къде играем. Въпреки това ще се сблъскаме с обективни трудности срещу съперник, който притежава изключителна техника и физическа мощ, така че ще трябва да се представим на ниво“, коментира Алегри на пресконференцията си преди двубоя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages