Почетино ще се фокусира върху привличането на нападател през януари, почти е сигурно кой ще е той

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино ще се концентрира върху привличането на нов централен нападател през януари, твърди “Таймс”. Аржентинецът е искал да подсили отбора си на три поста - централен защитни, ляв бек и атакуващ играч, но както вече разкри “Дейли Мейл”, той ще разполага с по-малко от 50 милиона паунда за зимна селекция. Ограничението идва от финансовите правила на Премиър лийг. Заради това Почетино е поставил фокуса върху един играч и това ще бъде нов нападател. Разбира се, не е изключено да бъде привлечен и ляв бек под наем, като през миналата седмица се появиха информации, че се водят разговори с Барселона за Алехандро Балде.

Почетино ще е с вързани ръце на зимния пазар

Според повечето източници на Острова почти сигурното ново попълнение в атака ще бъде американският нападател на Монако Фоларин Балогун, който имал голямо желание да се събере с Почетино на “Олд Трафорд”. Той бе на крачка от трансфер в Евертън през лятото, след като двата клуба се бяха споразумели за сделка на стойност 40 милиона паунда, но в последния момент самият играч се отказа.

Въпреки че изглежда като фаворит за това да стане първото попълнение на Почетино в Манчестър Юнайтед, Балогун не е единственият обсъждан вариант. Такива са още Айвън Тони, Жан-Филип Матета и Евангелос Павлидис.

🚨NEW: Manchester United will PRIORITISE signing a STRIKER in January, with Mauricio Pochettino and the board in AGREEMENT that the squad desperately needs strengthening! • Folarin Balogun wants to reunite with Pochettino at Old Trafford. • Alejandro Balde wants to leave Barcelona, who are demanding £25M. United could also pursue a left-back. • United have just FIVE WEEKS to assess their striker options, with Benjamin Sesko sidelined until January at the earliest. #MUFC [@CharDuncker ,@TimesSport] — Manchester United Forever (@UtdForever7) November 24, 2026

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