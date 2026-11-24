Де Бройне: Не изпитвам нищо освен любов към Манчестър Сити

Халфът на Наполи Кевин Де Бройне настоява, че неговите успехи с Манчестър Сити няма да бъдат опетнени, в случай че клубът бъде намерен за виновен по случая с нарушенията на финансовите правила на Премиър лийг. Белгиецът спечели шест пъти първенството на Англия, Шампионската лига, както и още редица трофеи по време на десетгодишния си престой на “Етихад”. През миналото лято той се присъедини към “партенопеите”, а сега за втори пореден сезон двата тима ще се срещнат в ШЛ.

Манчестър Сити срещу Наполи е гаранция за зрелище

"Горд съм с това, което постигнах като футболист и честно казано това е моят клуб, обичам собствениците. Дори съм говорил с председателя Халдун (Ал Мубарак - б.р.) за това как мога да закупя футболен клуб. Не изпитвам нищо освен любов към този клуб и това никога няма да се промени, нито начинът, по който хората се отнасяха към мен и семейството ми за 10 години. Разбира се, в живота има правила, но всеки играе на ръба. Аз играх на терена и се съревновавах с други играчи, имах много преживявания със съотборниците си. Това ценя най-много. Дадох всичко от себе си и нищо няма да промени мнението ми. Не мисля, че много хора ще променят представата си за мен като футболист или за това как играхме. Всеки има право на мнение, предполагам", заяви Де Бройне на пресконференцията си преди мача.

Kevin De Bruyne: “This is my club!” 🩵 https://t.co/YTEYKvi5dr — City Report (@cityreport_) November 23, 2026

Преди двубоя довечера Наполи заема 27-ото място в Шампионската лига след четири кръга с едва 3 точки, докато Манчестър Сити е седми с 9 пункта.

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Снимки: Imago