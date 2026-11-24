Голмайсторът на Борнемут: Харесва ми Манчестър Юнайтед, а да бележа срещу този отбор е сбъдната мечта

Голмайсторът на Борнемут Еванилсон призна, че Манчестър Юнайтед е любимият му отбор сред английските грандове. Бразилският нападател също така подчерта, че за него е сбъдната мечта да играе и да вкарва голове именно срещу “червените дяволи”.

“Сред големите клубове в Англия харесвам най-много Манчестър Юнайтед. Раян е казвал същото, с него се шегувам по темата. Когато бях дете, и аз гледах мачовете на Юнайтед. Когато Кристиано Роналдо играеше за отбора, аз гледах куп видеа с отиграванията му. И, човече, като знам, че съм тук и играя срещу тях… Това е третият сезон, в който се изправям срещу тях. През миналата кампания се разписах, а през тази го направих и на “Олд Трафорд”. Това е мечта и го казвам във всички мои интервюта. Беше мечта да играя на този стадион, а да вкарвам голове е от още по-голямо значение. Така че за мен е сбъдната мечта да бележа срещу Юнайтед предвид това колко голям клуб е това”, заяви пред “Глобо” Еванилсон, който има 8 гола и 5 асистенции в общо 15 мача през този сезон.

🚨🗣️ Bournemouth striker Evanilson reveals his LOVE for Manchester United: “So I joke around with Rayan. I think that, here in England, of the big clubs, [Manchester] United are the team I LIKE THE MOST. Rayan said the same thing. When I was a kid, I also used to watch United. “When Cristiano Ronaldo played for United, I watched loads of his highlights. And, man, knowing that I’m here playing against them… This is my third season playing against them. I scored last season and I scored this season at Old Trafford. “It’s a DREAM, and I tell everyone this in interviews: it was a dream to play at that stadium, and scoring goals is even more important. So it’s a dream I’ve been fulfilling, scoring a goal against United because of how BIG the club is.” #MUFC [@geglobo via @Sport_Witness] — Manchester United Forever (@UtdForever7) November 23, 2026

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Снимки: Gettyimages