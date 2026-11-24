Голмайсторът на Борнемут Еванилсон призна, че Манчестър Юнайтед е любимият му отбор сред английските грандове. Бразилският нападател също така подчерта, че за него е сбъдната мечта да играе и да вкарва голове именно срещу “червените дяволи”.
“Сред големите клубове в Англия харесвам най-много Манчестър Юнайтед. Раян е казвал същото, с него се шегувам по темата. Когато бях дете, и аз гледах мачовете на Юнайтед. Когато Кристиано Роналдо играеше за отбора, аз гледах куп видеа с отиграванията му. И, човече, като знам, че съм тук и играя срещу тях… Това е третият сезон, в който се изправям срещу тях. През миналата кампания се разписах, а през тази го направих и на “Олд Трафорд”. Това е мечта и го казвам във всички мои интервюта. Беше мечта да играя на този стадион, а да вкарвам голове е от още по-голямо значение. Така че за мен е сбъдната мечта да бележа срещу Юнайтед предвид това колко голям клуб е това”, заяви пред “Глобо” Еванилсон, който има 8 гола и 5 асистенции в общо 15 мача през този сезон.
Снимки: Gettyimages