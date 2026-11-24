Веласкес с откровена изповед за Левски, шампионската титла и решението да остане на „Герена“

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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес направи откровена изповед пред специализираната платформа Coaches’ Voice. Испанският специалист разказа за решението си да поеме „сините“, трудностите в началото на престоя си в България, пътя към шампионската титла и причините да продължи работата си на „Герена“.

В материала, озаглавен „Спечелването на титлата с Левски: много повече от край на една хегемония“, наставникът разкри редица любопитни подробности от историческия за столичани сезон 2025/26.

Веласкес призна, че преди да пристигне в София през януари 2025 година, често е поемал отбори, борещи се за оцеляване. Именно затова е търсел проект, в който основната цел е постигането на победи. Още при първите си разговори с Наско Сираков испанецът е получил необходимото доверие, а историята на Левски и взискателната публика допълнително са го мотивирали да приеме предложението въпреки разликата в бюджетите спрямо Лудогорец и ЦСКА.

Веласкес подписа нов договор с Левски

„За да бъда прям с вас, изградил съм кариерата си от абсолютната кал. Започнах като треньор на деца на осем и девет години в квартал „Сан Николас“ в моя роден град Валядолид и оттогава преминах през всички категории, за да стигна до професионалния футбол.“

Испанският специалист се върна и към първите си седмици начело на Левски. Той заварил отбор с качествени футболисти, но без необходимата колективна спойка и на 13 точки от върха в класирането. Допълнителни трудности създали здравословните проблеми на част от играчите по време на зимния лагер в Анталия и незадоволителните резултати в контролните срещи.

Победата с 2:1 над Лудогорец в дебюта му на „Герена“ обаче дала необходимото спокойствие за работа.

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„Идентичността на един отбор е от основно значение, защото победата, равенството или загубата зависят от много фактори, някои от които са неконтролируеми. Но ние можем да работим, за да може отборът да предава определен начин на разбиране на играта и футболистите да се идентифицират с него“, сподели Веласкес.

Левски стартира сезон 2025/26 с осем победи и две равенства в първите десет кръга. Според испанеца обаче едва през зимната пауза футболистите започнали истински да вярват, че могат да сложат край на хегемонията на Лудогорец.

Любопитен момент от шампионската кампания е специална презентация, която Веласкес подготвил за своите възпитаници. Той им дал за пример Аякс, който през предходния сезон пропилява аванс от девет точки пред ПСВ Айндховен пет кръга преди края на първенството.

„Показах на играчите онова класиране, за да им предам едно много конкретно послание: „Все още не сме постигнали нищо“.“

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Левски сложи край на 17-годишното чакане за шампионска титла след домакинска победа с 1:0 над ЦСКА 1948 с попадение на Марко Дуганджич. За специалния момент Веласкес настоял съпругата и синът му да присъстват на стадиона, въпреки че обикновено избягват да посещават мачовете заради напрежението.

Наставникът разкри и любопитна подробност около шампионските празненства. В клуба не било организирано предварително тържество, поради което непосредствено след последния съдийски сигнал испанецът настоял да бъде намерен ресторант за отбора. Организацията отнела едва 20 минути.

„Не ставаше въпрос само за спечелването на една титла, а за прекратяването на една хегемония, която изглеждаше безкрайна, и за връщането на надеждата на толкова много хора, които твърде дълго чакаха такъв момент.

Феновете също изиграха фундаментална роля. Тяхната подкрепа ни помогна изключително много и се формираше много специална връзка.“

След шампионския сезон, в който Левски спечели 81 точки след 25 победи, шест равенства и пет загуби, „сините“ достигнаха и до основната фаза на европейски клубен турнир за първи път от 16 години.

Веласкес призна, че е получил други предложения, но е предпочел да остане в София. Сред основните причини за решението си той посочи отношенията си с Наско Сираков, благодарността към хората в клуба, амбициите на новите собственици за развитие на инфраструктурата и факта, че семейството му се чувства добре в България.

„Имам нужда да се чувствам пълноценен, да ставам всяка сутрин с желание да отида на тренировъчната база и да поддържам онази енергия, която те кара да искаш да се подобряваш постоянно“, заяви Веласкес.

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