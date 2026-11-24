Копа Америка отново в САЩ

Съединените щати отново ще са домакин на Копа Америка, твърди “Атлетик. Още няма официално потвърждение, но след разговори между Конкакаф и КОНМЕБОЛ вече има разбирателство по този въпрос. В турнира ще участват всички страни от Южна Америка и ще бъдат поканени шест държави от Конкакаф, като за местата ще бъдат проведени квалификации.

Това би означавало, че САЩ ще е домакин на три от последните пет издания, ако включим следващото, което е през 2028 г. Същата година американците ще са домакини и на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис. Олимпиадата трябва да започне на 14 юли. Точно тази дата бе проведен последния финал на Копа Америка в Маями, където Аржентина победи Колумбия с 1:0. Сега обаче организаторите ще направят така че двете събития да се разминават.

🚨🚨 LA COPA AMÉRICA 2028 SE JOUERA AUX ÉTATS-UNIS 🇺🇸 !!! 🏆 Comme en 2024, la compétition se déroulera en juin et juillet sur le sol américain. Des sélections de la CONCACAF devraient à nouveau être invitées afin d’élargir le format du tournoi. 🗞️ @gastonedul https://t.co/fFZp1nANVN — Actu Foot (@ActuFoot_) November 24, 2026

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