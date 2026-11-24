Замразените милиарди от продажбата на Челси натрупаха близо 400 милиона паунда от лихви

Блокираните средства от продажбата на Челси са генерирали повече от 100 милиона паунда само от лихви през последната година, разкрива "Сън“.

Финансовите отчети, свързани с бившия собственик на лондончани Роман Абрамович, показват натрупани лихви в размер на 103,9 милиона паунда за дванадесетте месеца до 30 юни 2025 година. По този начин общата сума от лихвени натрупвания от момента на продажбата преди четири години вече доближава границата от 400 милиона паунда.

Руският милиардер бе принуден да се раздели със собствеността си на „Стамфорд Бридж“ срещу 4,25 милиарда паунда през 2022 година след началото на военните действия на Русия в Украйна. Клубът премина в ръцете на американския бизнесмен Тод Боели и фонда „Клиърлейк Кепитъл“.

Още тогава Абрамович декларира, че средствата ще бъдат дарени на благотворителна фондация в подкрепа на пострадалите от войната. Въпреки това колосалната сума от 2,5 милиарда паунда остава непокътната в британска банкова сметка заради остър спор с местните власти относно начина на разпределение на парите.

Британското правителство настоява средствата да бъдат насочени единствено и само в помощ на жертвите в Украйна. През декември миналата година бе издаден и лиценз, предоставящ законова възможност парите да бъдат преведени за хуманитарни дейности. Абрамович обаче държи част от финансите да бъдат изразходвани и в Русия – позиция, която Лондон категорично отхвърля.

Казусът наскоро бе повдигнат и в Камарата на лордовете, както потвърди Карън Брейди. Властите във Великобритания вече отправиха официално предупреждение към Абрамович, че срещу него могат да бъдат предприети съдебни действия, ако продължи да бави освобождаването на милиардите.

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