Очаквайте на живо: Димитър Михайлов е "Гостът на Sportal.bg"

Кандидатът за президент на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов ще гостува в студиото на Sportal.bg.

Председателят на таекуондо клуб "Рамус" обяви кандидатурата си по-рано този месец, като заяви, че разчита на подкрепата на голяма част от клубовете в страната и има амбицията да продължи развитието на българското таекуондо, като надгради постигнатото през последните години под ръководството на починалия Слави Бинев.

Бившият състезател и настоящ треньор и организатор на мащабния таекуондо турнир "Рамус Къп" Михайлов постави като основни приоритети изграждането на добър управленски екип, въвеждането на ясни правила и прозрачност в работата на федерацията.

Гледайте днес в 12:00 часа на живо интервюто с Димитър Михайлов, в което той ще коментира и другата кандидатура за поста за председател на БФ Таекуондо - тази на Калоян Бинев.

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