Наполи ще гостува без 11 човека за двубоя с Манчестър Сити

Наполи ще гостува на Манчестър Сити в Шампионската лига с цели 11 отсъстващи футболисти. Масимилиано Алегри е изправен пред сериозни кадрови проблеми преди двубоя на „Етихад“, като най-тежко е положението в защитата, където ще липсват четирима от шестимата централни бранители на италианския шампион. Последният, който попадна в лазарета, е Антонио Вергара. 23-годишният офанзивен футболист получи контузия при победата с 1:0 над Торино в събота и напусна терена със сълзи в очите. Медицинските изследвания показаха сериозно разкъсване на мускула на задната част на лявото бедро, а според първоначалните прогнози той ще отсъства повече от два месеца.

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Освен него за Манчестър няма да пътуват контузените Алисон Сантос, Беноа Бадиашил, Алесандро Бонджорно, капитанът Джовани Ди Лоренцо, Станислав Лоботка, Алекс Мерет и Давид Нерес. Рафа Марин е наказан, а Лука Мариануци и Костантино Фавасули няма да могат да участват, тъй като не са включени в списъка на Наполи за Шампионската лига. Проблемите са особено сериозни в центъра на отбраната. Алегри разполага само с двама типични централни защитници – Сам Беукема и Амир Рахмани, като се очаква Матиас Оливера да бъде използван в тази зона. Леонардо Спинацола пък може да бъде преместен на десния фланг на защитата.

Алегри: Умеем да се справяме под напрежение

Въпреки важността на сблъсъка с Манчестър Сити, Алегри вече даде да се разбере, че основният приоритет на Наполи в Шампионската лига ще бъдат други срещи. „Трябва да бъдем реалисти. Кампанията ни в турнира ще се реши в мачовете срещу Брюж, Сабах и Викинг. Трябваше да победим Бодьо/Глимт и го направихме. Двубоят във вторник ще бъде много важен и труден, но трябва да подредим нещата и в първенството, а домакинството срещу Брюж ще бъде ключово“, заяви наставникът.

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Снимки: Gettyimages