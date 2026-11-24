Голмайсторът на Монца Густаво Варела продължава да удивлява с представянето си в дебютния си сезон в Серия "А", с което привлича все по-голям брой кандидат-купувачи.
Монца разби Фиорентина и спря черната си серия, Антов остана на пейката
Според трансферните експерти Джанлука Ди Марцио и Николо Скира при снощната победа с 3:0 над Фиорентина нападателят е бил наблюдаван на живо от скаути на Интер и Ювентус. Във въпросния двубой Варела се отличи с два гола - първият беше от дузпа, а вторият дойде след красиво отиграване с пета. Така португалецът вече има 11 попадения в италианския елит, като през последните 50 години само двама други играчи са вкарали двуцифрен брой голове в първите си 11 мача в Серия "А" - Винченцо Монтела (1997 г.) и Диего Милито (2008 г.). Освен това в голмайсторската класация на първенството той изостава единствено от Донийл Мален, който е с 12 гола за Рома. Ди Марцио добавя, че през тази кампания Барселона и Арсенал също са изпращали свои представители, за да наблюдават изявите на 21-годишния играч. Споменава се за интерес и от Наполи, както и от други чуждестранни клубове.
Любопитното е, че през лятото Монца плати едва 2,5 млн. евро, за да привлече Варела, и то от дубъла на Бенфика. През септември именно той вкара попадението за Португалия U21 при загубата с 1:2 от България U21, а през този месец за първи път получи повиквателна за мъжкия национален отбор на своята страна.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages