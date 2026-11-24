Куп европейски грандове следят откритието на Монца

Голмайсторът на Монца Густаво Варела продължава да удивлява с представянето си в дебютния си сезон в Серия "А", с което привлича все по-голям брой кандидат-купувачи.

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Според трансферните експерти Джанлука Ди Марцио и Николо Скира при снощната победа с 3:0 над Фиорентина нападателят е бил наблюдаван на живо от скаути на Интер и Ювентус. Във въпросния двубой Варела се отличи с два гола - първият беше от дузпа, а вторият дойде след красиво отиграване с пета. Така португалецът вече има 11 попадения в италианския елит, като през последните 50 години само двама други играчи са вкарали двуцифрен брой голове в първите си 11 мача в Серия "А" - Винченцо Монтела (1997 г.) и Диего Милито (2008 г.). Освен това в голмайсторската класация на първенството той изостава единствено от Донийл Мален, който е с 12 гола за Рома. Ди Марцио добавя, че през тази кампания Барселона и Арсенал също са изпращали свои представители, за да наблюдават изявите на 21-годишния играч. Споменава се за интерес и от Наполи, както и от други чуждестранни клубове.

‼️🇵🇹 JUVENTUS SCOUT PRESENT AT MONZA VS FIORENTINA TO MONITOR GUSTAVO VARELA. A Juventus scout is in attendance at the Stadio Brianteo tonight for Monza's Serie A clash against Fiorentina, specifically to monitor Portuguese striker Gustavo Varela. The Bianconeri are continuing to assess the forward as a potential attacking reinforcement, with Varela remaining a player of interest ahead of the January transfer window. Juventus' decision to watch Varela in person underlines their ongoing interest, although no formal transfer agreement has been reported. *Varela also scored a brace in tonight’s match. 👀 𝓢𝓸𝓾𝓻𝓬𝓮 — @NicoSchira — JuveFC (@juvefcdotcom) November 23, 2026

Любопитното е, че през лятото Монца плати едва 2,5 млн. евро, за да привлече Варела, и то от дубъла на Бенфика. През септември именно той вкара попадението за Португалия U21 при загубата с 1:2 от България U21, а през този месец за първи път получи повиквателна за мъжкия национален отбор на своята страна.

🚨🇵🇹 Monza striker Gustavo Varela (21) has 11 goals in 11 matches in Serie A this season! ✅ He is the second highest goalscorer in the Italian league. Monza signed him from Benfica for €2.5m. 💰 https://t.co/ynZUCH0gkI — EuroFoot (@eurofootcom) November 23, 2026

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Снимки: Gettyimages