Алегри: Умеем да се справяме под напрежение

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри разкри тактическите рокади между Кевин Де Бройне и Скот Мактоминей, които донесоха минималната победа с 1:0 над Торино. Наставникът сподели и любопитния си съвет на полувремето, с който е свалил напрежението от своите футболисти.

„Настроението спадна, защото пропуснахме доста положения. На полувремето им казах просто да се усмихнат и голът ще падне. Играчите се справиха отлично и изстрадаха този успех срещу качествен опонент. Хубаво е, че печелим в напрегнати ситуации, въпреки че трябваше да диктуваме темпото по-добре и да разиграваме по-бързо по фланговете. В защита бяхме безупречни при статичните положения", коментира Алегри.

Мактоминей отново влезе в ролята на герой за Наполи

„Красотата на тази професия е в намирането на верните решения. Все още опознавам състава. Първоначално реших, че Де Бройне ще бъде по-полезен зад нападателя, но Мактоминей се оказа по-удачен вариант за този конкретен двубой. Казах на Скот да не стои статично зад Хойлунд, а да атакува пространството на скорост от задна позиция. Когато се движи между линиите, той е много по-труден за опазване. Хойлунд също свърши страхотна работа за отбора – той се разписа за националния си тим през изминалата седмица и остава ключова фигура за нас", обясни Алегри.

С този триумф специалистът пренаписа историята на италианския футбол, превръщайки се в първия треньор, преминал границата от 1100 спечелени точки в Серия "А".

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Снимки: Gettyimages