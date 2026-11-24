Манчестър Сити срещу Наполи е гаранция за зрелище

Манчестър Сити посреща Наполи в двубой от 5-ия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Срещата ще се проведе във вторник, 24 ноември 2026 г., от 22:00 часа на стадион "Етихад". Главен съдия на сблъсъка ще бъде румънският рефер Ищван Ковач. Залогът и за двата тима е голям, тъй като те се стремят към възможно най-предно класиране за директните елиминации.

Домакините, водени от Енцо Мареска, се намират на 7-о място в класирането на Шампионската лига с актив от 9 точки след 4 изиграни мача. Английският шампион записа 3 победи и 1 загуба, при голова разлика 12:7. Тази позиция временно им осигурява директно класиране за 1/8-финалите.

Въпреки доброто си представяне на европейската сцена, Манчестър Сити преминава през колеблив период в домашните турнири. В последния си мач от Премиър лийг те завършиха 1:1 срещу Фулъм на "Етихад". Преди това претърпяха поражение с 1:3 като гост на Нотингам Форест, а в 4-ия кръг на Шампионската лига постигнаха драматична победа с 3:2 над РБ Лайпциг в Германия. Поредицата от последните пет мача се допълва от загуба с 0:1 у дома от Брайтън в първенството и успех с дузпи (2:2 в редовното време, 4:3 при дузпите) срещу същия съперник в Карабао Къп.

Гостите, водени от Масимилиано Алегри, заемат 27-о място в таблицата на Шампионската лига с 3 точки след 4 изиграни срещи (1 победа и 3 загуби, голова разлика 6:11). Това ги поставя извън зоните за класиране напред към този момент.

Наполи влиза в този мач след минимален успех с 1:0 у дома срещу Торино в Серия А. В предишния кръг на италианското първенство тимът завърши 1:1 срещу Лацио, но в Шампионската лига претърпя тежко поражение с 1:4 при гостуването си на Порто. Преди това "партенопеите" загубиха от Ювентус с 0:2 като гост и победиха Монца с 4:1.

В последните 5 срещи между двата отбора балансът е в полза на английския тим: Манчестър Сити има 3 победи, Наполи е с 1 победа, а 1 мач е завършил наравно. Последната среща между тях бе през септември 2025 г. в Шампионската лига и завърши с победа за Манчестър Сити с 2:0 у дома. През сезон 2017/18 Сити записа две победи в груповата фаза (2:1 у дома и 4:2 в Неапол), докато през 2011 г. Наполи спечели у дома с 2:1, а двубоят на "Етихад" завърши 1:1.

Любопитен момент около срещата е присъствието на Кевин Де Бройне в състава на гостите. Белгийският халф прекара 10 сезона в Манчестър Сити, където отбеляза 108 гола в 442 мача и спечели Шампионската лига през 2023 г., преди преминаването си в Наполи през лятото на 2025 г. Освен него, Скот Мактоминей и Расмус Хойлунд също имат опит в Манчестър с екипа на градския съперник Манчестър Юнайтед.

В състава на домакините с контузия е нападателят Антоан Семеньо, който пропуска двубоя. Полузащитникът Матеус Нунеш е под въпрос за срещата поради лека травма, въпреки че присъства сред резервите в списъка на тима.

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Кадровите проблеми за Наполи са значително по-сериозни. Защитникът Рафа Марин е наказан за тази среща. Поради контузии извън сметките остават вратарят Алекс Мерет, защитниците Беноа Бадиашил и Джовани Ди Лоренцо, полузащитниците Алисон Сантош и Станислав Лоботка, както и нападателят Антонио Вергара. Защитникът Алесандро Бонджорно също е под въпрос.

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