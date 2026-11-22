Мактоминей отново влезе в ролята на герой за Наполи

Наполи постигна трудна победа с 1:0 като домакин срещу Торино благодарение на попадение на Скот Мактоминей. Двубоят обаче донесе нови тревоги за "партенопеите" заради контузия на Антонио Вергара, а гредата спаси тима след мощен изстрел на Роландо Мандрагора.



В класирането отборът на Масимилиано Алегри сепридвижи до 7-ото място, изпреварвайки Ювентус и Каляри. Торино е на 11-а позиция след 4 поредни двубоя без победа.

Още в началните минути Мактоминей стреля по диагонала покрай далечната греда. Малко след това Лукаш Пери се намеси отлично при удар на Матео Политано, а Ардиан Исмайли попречи на Мактоминей да направи добавка. В 11-ата минута Антонио Вергара получи мускулна травма и напусна терена със сълзи на очи, отстъпвайки мястото си на Кевин Де Бройне.

Натискът на домакините продължи, като рикоширал изстрел на Мактоминей бе избит в корнер с върха на пръстите от Пери. Малко след това стражът на Торино отрази и удар на Расмус Хойлунд след прецизно подаване на Де Бройне. Датчанинът пропусна още един шанс с глава след центриране на Леонардо Спинацола, а плонж с глава на Де Бройне бе блокиран от Саул Коко.

Гостите също бяха принудени да извършат ранна смяна, след като Рафик Белгали нарани коляното си и бе заменен от Закария Абухлал. Въпреки това, "биковете" бяха на сантиметри от откриване на резултата точно преди почивката, когато страховит шут от дистанция на Роландо Мандрагора разтресе напречната греда.

Торино започна активно и втората част. Абухлал прати топката на косъм от далечния стълб с диагонален удар, а Джовани Симеоне пропиля възможност, след като се възползва от неразчетено действие на Рафа Марин.

От другата страна Мактоминей отново тества рефлекса на Пери след комбинация с Де Бройне. При последвалата атака за гостите пряк свободен удар на Мандрагора премина покрай стената, но Ваня Милинкович-Савич внимаваше на близкия стълб. Пери продължи със силните си изяви, спасявайки опасни удари на Ноа Ланг, Политано и коварен шут на Хьойлунд от границата на наказателното поле.

След като Ардиан Исмайли напусна с мускулен проблем за гостите, Наполи най-после проби съперниковата защита в 73-тата минута. Ланг спря контраатака на Абухлал и веднага организира нападение за домакините, намирайки Мактоминей, който с прецизен удар по земя от границата на пеналтерията реализира за 1:0.

В заключителните минути Андре-Франк Замбо Ангиса блокира воле на Чезаре Казадей след ъглов удар, а Дуван Сапата стреля с глава в аут след центриране на Мандрагора. В самия край на срещата Ноа Ланг избяга в контраатака, но Пери с крак предотврати втори гол във вратата си.

В следващия кръг Наполи ще гостува на Сасуоло, а Торино ще посрещне лидера Лацио.

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Снимки: Gettyimages