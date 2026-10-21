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Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

  • 21 окт 2026 | 12:30
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Пари Сен Жермен ще загуби Хвича Кварацхелия за продължителен период, след като грузинският национал получи тежка контузия в коляното при победата с 4:2 над Барселона в Шампионската лига. Нападателят напусна терена, без да може да стъпва на крака си, и бе изнесен от медицинския щаб на парижани. Крилото е скъсал предна кръстна връзка и ще претърпи операция в следващите дни, потвърдиха официално от клуба. Травмата може да извади футболиста от игра до края на сезона, макар до момента да няма официална информация за очакваното отсъствие. По-подробна информация в това отношение вероятно ще има, след като бъде извършена интервенцията. Кварацхелия се контузи след сблъсък с младия защитник на Барселона Шави Еспарт. Грузинецът се опита да отнеме топката, но падна лошо върху коляното си и остана да лежи на тревата, изпитвайки силна болка.

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ПСЖ спечели с 4:2 след голове на Дезире Дуе, Люка Ернандес, Витиня и Фабиан Руис. За Барселона се разписаха Шави Еспарт и Ламин Ямал. Успехът донесе трета поредна победа на френския тим в тазгодишното издание на Шампионската лига, но радостта бе помрачена от опасенията за състоянието на трима от основните играчи на Луис Енрике.

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Снимки: Gettyimages

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