Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

Пари Сен Жермен ще загуби Хвича Кварацхелия за продължителен период, след като грузинският национал получи тежка контузия в коляното при победата с 4:2 над Барселона в Шампионската лига. Нападателят напусна терена, без да може да стъпва на крака си, и бе изнесен от медицинския щаб на парижани. Крилото е скъсал предна кръстна връзка и ще претърпи операция в следващите дни, потвърдиха официално от клуба. Травмата може да извади футболиста от игра до края на сезона, макар до момента да няма официална информация за очакваното отсъствие. По-подробна информация в това отношение вероятно ще има, след като бъде извършена интервенцията. Кварацхелия се контузи след сблъсък с младия защитник на Барселона Шави Еспарт. Грузинецът се опита да отнеме топката, но падна лошо върху коляното си и остана да лежи на тревата, изпитвайки силна болка.

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ПСЖ спечели с 4:2 след голове на Дезире Дуе, Люка Ернандес, Витиня и Фабиан Руис. За Барселона се разписаха Шави Еспарт и Ламин Ямал. Успехът донесе трета поредна победа на френския тим в тазгодишното издание на Шампионската лига, но радостта бе помрачена от опасенията за състоянието на трима от основните играчи на Луис Енрике.

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Снимки: Gettyimages