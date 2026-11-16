Кварацхелия с награда за "Личност на годината"

Офанзивният полузащитник на френския шампион ПСЖ и грузинския национален тим Хвича Кварацхелия бе отличен с престижната годишна награда „Личност на годината“, присъждана от списание „ДжиКю Франс“.

Тържествената церемония по връчването на призовете ще се състои на 18 ноември във френската столица Париж. Селекцията включва общо осем изявени фигури от света на спорта, киното и музикалната сцена, като сред наградените са актьорът Нилс Шнайдер, певицата Анжел и рапърът Тиакола.

„Хвича Кварацхелия, обявен за най-добър играч на сезон 2025/26 в Шампионската лига, бе един от основните архитекти на триумфа на ПСЖ, който завоюва европейската корона за втора поредна година. Днес грузинският футболист е повод за национална гордост и една от най-ярките звезди на европейския футбол“, заявиха от пресслужбата на френското издание на „ДжиКю“.

Двадесет и пет годишният Кварацхелия защитава цветовете на парижани от януари 2025 година. За този период той постигна впечатляващи успехи, завоювайки по два пъти трофеите от Шампионската лига, първенството на Франция и Суперкупата на УЕФА, както и по веднъж Купата на Франция, Суперкупата на страната и Междуконтиненталната купа.

В края на октомври грузинският национал претърпя хирургическа интервенция след получено разкъсване на кръстни връзки по време на победата с 4:2 срещу Барселона в мач от Шампионската лига.

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Снимки: Gettyimages