Втори шок в рамките на часове за Дезире Дуе

Изнесен на носилка с тежка контузия по време на мача на Пари Сен Жермен срещу Ница (3:2) в събота, Дезире Дуе преживя още един шок, щом се прибра вкъщи около полунощ. Полицията вече беше пред имението му в Оржвал. Причината? Крадци бяха нахлули в двора му!

Според всекидневника „Льо Паризиен“ неканените гости са избягали, след като осъзнали, че в къщата има хора. Няма открити следи от взлом. Крилото на парижани обаче вече бе понесъл далеч по-тежък удар само няколко часа по-рано на стадион „Алианц Ривиера“ в Ница. Точно преди почивката, при рязка смяна на посоката без съприкосновение със съперник, той се свлече на тревата, хвана се за коляното и изкрещя от непоносима болка. Страданието бе толкова силно, че футболистът не успя да сдържи сълзите си.

Медиите веднага заговориха за скъсани кръстни връзки, което бе официално потвърдено в неделя след ядрено-магнитен резонанс. „Дезире Дуе е с разкъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно след мача срещу Ница в събота от Лига 1.

Футболистът ще бъде подложен на хирургическа интервенция преди края на този месец“, съобщиха от клуба в официално изявление в неделя по обед.

От френския шампион не уточниха колко време ще отсъства френският национал. Възстановяването след подобна тежка травма и последваща операция обаче трае минимум около шест месеца. Това на практика означава, че сезонът за него е приключил.

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