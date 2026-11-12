ПСЖ отново следи вратаря на Борусия (Д)

Френският гранд Пари Сен Жермен проявява сериозен интерес към стража на Борусия (Дортмунд) Грегор Кобел. Парижани следяха изявите на 28-годишния швейцарец още преди две години, но тогава до трансфер не се стигна. Сега ръководството на клуба отново проучва ситуацията около него и вече е осъществило няколко контакта с играча и неговото обкръжение, за да разбере какви са плановете му.

В най-скоро време предстои важна среща между шефовете на Борусия и представителите на вратаря, на която двете страни се надяват да постигнат напредък в разговорите. Към настоящия момент самият Кобел клони към решението да продължи кариерата си в Дортмунд.

Швейцарският национал има действащ договор с германския клуб до края на юни 2028 година.

От началото на текущия сезон 28-годишният вратар е записал 15 мача на вратата на Борусия, в които е допуснал 16 гола и е успял да запази мрежата си „суха“ в 5 двубоя.

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Снимки: Imago