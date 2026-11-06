Хакими и Аклиуш пропускат следващия мач на ПСЖ

Манес Аклиуш и Ашраф Хакими ще пропуснат съботния мач на Пари Сен Жермен от френското първенство по футбол срещу Троа.
Аклиуш е получил травма в прасеца при победата с 6:0 срещу Виляреал в Шампионската лига в средата на седмицата и ще остане в лазарета през следващите няколко дни. Очакваше се той да получи повиквателна за френския национален отбор от селекционера Зинедин Зидан, но с оглед на контузията може да пропусне предстоящите мачове на "петлите". Десният бек Хакими пък е получил почивка преди международните мачове през ноември.
Пари Сен Жермен обяви, че Усман Дембеле, Маркиньос и Нуно Мендеш, които пропуснаха двубоя с Виляреал заради мускулни проблеми, са продължили подновили тренировки, но на индивидуален режим. Дългосрочно извън състава остава контузеният Хвича Кварацхелия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago