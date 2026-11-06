Хакими и Аклиуш пропускат следващия мач на ПСЖ

Манес Аклиуш и Ашраф Хакими ще пропуснат съботния мач на Пари Сен Жермен от френското първенство по футбол срещу Троа.

Аклиуш е получил травма в прасеца при победата с 6:0 срещу Виляреал в Шампионската лига в средата на седмицата и ще остане в лазарета през следващите няколко дни. Очакваше се той да получи повиквателна за френския национален отбор от селекционера Зинедин Зидан, но с оглед на контузията може да пропусне предстоящите мачове на "петлите". Десният бек Хакими пък е получил почивка преди международните мачове през ноември.

🚨Maghnes Akliouche est blessé et ne sera pas disponible ce week-end pour le match du PSG face à Troyes. 🇫🇷 Il ne devrait pas participer au rassemblement de l'équipe de france. Akliouche vient ainsi s’ajouter à une longue liste de joueurs indisponibles pour jouer avec les Bleus: Ousmane Dembélé, Manu Koné, William Saliba, Jules Koundé, Maxence Lacroix et Estéban Lepaul. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 6, 2026

Пари Сен Жермен обяви, че Усман Дембеле, Маркиньос и Нуно Мендеш, които пропуснаха двубоя с Виляреал заради мускулни проблеми, са продължили подновили тренировки, но на индивидуален режим. Дългосрочно извън състава остава контузеният Хвича Кварацхелия.

🚨 OFFICIEL ! Marquinhos 🇧🇷, Nuno Mendes 🇵🇹 et Ousmane Dembélé 🇫🇷 ont REPRIS L’ENTRAÎNEMENT INDIVIDUELLEMENT ! 🔙❤️💙 🗞️ communiqué médical https://t.co/pK5aR9GVft — Actu Foot (@ActuFoot_) November 6, 2026

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Снимки: Imago