Нападателят на Пари Сен Жермен Дезире Дуе получи тежка контузия в коляното вчера по време на мача срещу Ница. От клуба дадоха подробности за състоянието му: “След като получи разкъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно по време на мача от Лига 1 срещу Ница тази събота, Дезире Дуе ще претърпи операция преди края на месеца“.
Най-вероятно Дуе няма да играе до края на сезона. Травмата е тежък удар за футболиста, който беше в отлична форма, и за отбора, който миналия месец загуби и Хвича Кварацхелия. Грузинската звезда получи същата контузия и дълго време ще бъде извън терените.
Снимки: Imago