Най-лошите прогнози се потвърдиха: Дуе с много тежка контузия

Нападателят на Пари Сен Жермен Дезире Дуе получи тежка контузия в коляното вчера по време на мача срещу Ница. От клуба дадоха подробности за състоянието му: “След като получи разкъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно по време на мача от Лига 1 срещу Ница тази събота, Дезире Дуе ще претърпи операция преди края на месеца“.

Най-вероятно Дуе няма да играе до края на сезона. Травмата е тежък удар за футболиста, който беше в отлична форма, и за отбора, който миналия месец загуби и Хвича Кварацхелия. Грузинската звезда получи същата контузия и дълго време ще бъде извън терените.

🚨🚨💣 OFFICIEL ! DÉSIRÉ DOUÉ 🇫🇷 SOUFFRE D'UNE RUPTURE DU LIGAMENT ANTÉRIEUR DU GENOU DROIT !!!!!!!! 🤕 Il subira une intervention chirurgicale d’ici la fin du mois. https://t.co/JaTIkhraij — Actu Foot (@ActuFoot_) November 22, 2026

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Снимки: Imago