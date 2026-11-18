ПСЖ и Маркиньос пред нов договор

Маркиньос е все по-близо до завръщане на терена за клубния си отбор Пари Сен Жермен, а междувременно френският шампион предприема стъпки, за да го задържи в състава си. Ръководството на клуба е предложило на бразилския защитник удължаване на договора с още една година, като преговорите между двете страни вече са започнали.

Маркиньос получи контузия в дясното бедро по време на двубоя срещу Барселона в Шампионската лига. Възстановяването му обаче напредва добре и той може да се завърне в групата на парижани още за предстоящия мач срещу Ница идният уикенд на 21 ноември (събота) от 17:15 часа българско време.

🚨🎖️| BREAKING: PSG set to make a formal contract extension offer to Marquinhos until June 2029. The extension comes with a salary adjustment. @FabriceHawkins https://t.co/IAidaCxJ7G — PSG Report (@PSG_Report) November 18, 2026

Настоящият контракт на 32-годишния бранител е до юни 2028 година. През май следващата година той ще навърши 33 години, а предложението на Пари Сен Жермен предвижда удължаване на споразумението до лятото на 2029 година. Очаква се евентуалното подновяване на договора да бъде съпроводено и с корекция на финансовите условия.

Зад желанието на парижани да задържат своя капитан стои ролята му в клуба. Маркиньос се ползва с огромно уважение сред съотборниците, ръководството и привържениците. В Пари Сен Жермен оценяват високо представянето му и продължават да го разглеждат като една от основните фигури в съблекалнята.

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