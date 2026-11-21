Тежка контузия на Дуе помрачи поредната победа на ПСЖ

Пари Сен Жермен продължи с победите и спечели с 3:2 гостуването си на Ница в мач от 11-тия кръг на Лига 1. Успехът на парижани обаче бе помрачен от предполагаемата тежка контузия на Дезире Дуе, който бе изнесен на носилка със сълзи на очи и заменен принудително в края на първата част. Съмненията са за сериозна травма на предната кръстна връзка, като ако лошите прогнози се потвърдят, това ще означава край на сезона за таланта, който преди това се разписа в днешния двубой.

За европейските шампиони това би представлявало нов съкрушителен удар след тежката контузия на Хвича Кварацхелия, който скъса кръстни връзки преди няколко седмици. Все пак някаква добра новина за Луис Енрике имаше и тя бе свързана със завръщането на терена на Усман Дембеле, който влезе в игра през втората част.

Така ПСЖ записа осми пореден успех и общо 12-и последователен във всички турнири, като е на върха в класирането с 26 точки. Ница пък след три поредни победи инкасира първа загуба, като заема временното 6-о място с 17 точки.

🚨BREAKING: Desire Doue has Torn his ACL during this action vs nice 💔 https://t.co/5Aw7iCnFaJ — 𝐏𝐒𝐆𝐈𝐍𝐓 (@PSGINT_) November 21, 2026

Още в 8-ата минута Мохамед Амура откри за домакините, след като получи топката в наказателното поле и с диагонален удар - 1:0 за Ница. В 30-ата минута обаче ВАР се намеси и ПСЖ получи дузпа заради игра с ръка на играч на домакините. Зад бялата точка застана Сени Маюлу, който изпълни безупречно и изравни - 1:1. Само минута по-късно парижани направиха пълен обрат. Манес Аклиуш подаде към включилия се отдясно Ашраф Хакими, който пък намери в наказателното поле Дезире Дуе, а френският национал с лекота реализира за 1:2.

Около 39-ата минута дойде и най-неприятният момент в двубоя. При опит за финт Дуе се хвана за дясното коляно и падна на земята, крещейки от болка. Младият френски талант напусна терена на носилка и облян в сълзи, като бе изпратен с аплодисменти от феновете на стадиона и бе заменен от Феран Торес.

❤️‍🩹👏🏼 OGC Nice and PSG fans, players all supporting Désiré Doué after his injury. https://t.co/EAivIl7y6w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2026

Именно испанецът затвърди успеха на ПСЖ пет минути преди края на редовното време. Той се възползва от разбъркване и след пас на влезлия през втората част Усман Дембеле с удар от наказателното поле направи 1:3. Все пак в самия край на двубоя Ница върна едно попадение чрез резервата Али Абди, но за повече нямаше време.

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