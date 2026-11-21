Мареска назова основния проблем на Манчестър Сити

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска призна, че отборът му трябва спешно да подобри играта си в защита след равенството 1:1 срещу Фулъм на „Етихад“. „Гражданите“ вече четири поредни мача нямат победа в Премиър лийг, като в три от тях претърпяха поражения.

„Почти 80 процента от головете, които допускаме, падат през първите 20 минути. Това определено е нещо, което трябва да подобрим. Има неща, които трябва да променим“, заяви Мареска.

„Разбира се, че не ни харесва да сме четири поредни мача без победа. За съжаление, това е част от пътя, през който трябва да преминеш. Важно е да намерим начин да запазваме сухи мрежи и да печелим мачове дори с 1:0. В момента не успяваме да го направим.“

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Мареска подчерта, че основният проблем не е в създаването на голови положения, а в лесните попадения, които отборът допуска.

„Получаваме твърде много голове и трябва да избегнем това. Виждам и много положителни неща, защото започнахме тази работа преди четири месеца, а не преди четири години. Създадохме положения, но проблемът в момента не е в атаката, а в головете, които допускаме.“

Наставникът коментира и спорната ситуация с отмененото попадение на Ерлинг Холанд, след като норвежкият нападател отне топката от вратаря на Фулъм Бернд Лено.

„Прегледах ситуацията след мача и според мен е съвсем ясно, че няма нарушение. Но не аз вземам решенията. Ерлинг беше напълно сигурен, че голът е редовен. Попитах го още от тъчлинията, но съдията реши друго“, обясни Мареска.

Мареска призна, че футболистите му са показали по-добро лице през второто полувреме, след като е направил промени в начина на пресиране.

„През втората част бяхме много по-добри. Имахме ситуации, в които можехме да вземем по-добри решения, но важното е, че стигахме до положения“, допълни италианецът.

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Снимки: Gettyimages