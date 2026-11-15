Холанд коментира за пръв път обвиненията срещу Ман Сити и заяви ясно как се чувства в клуба

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд сподели, че е невероятно щастлив при "гражданите" и е фокусиран върху играта си, а не върху евентуалните санкции срещу клуба.

Както е известно, манчестърци обжалват решението, след като бяха признати за виновен в повече от 100 нарушения на финансовите правила на Висшата лига. Клубът е изправен пред риск от тежки наказания, включително отнемане на голям брой точки или изваждане от първенството, ако решението бъде потвърдено.

🚨🚨 WATCH: Erling Haaland asked about @ManCity charges for the first time: https://t.co/RaOkczrPID — James Wathland (@JamesWathland) November 14, 2026

Холанд бе попитан за случая след победата на Норвегия с 3:1 над Уелс в Осло в Лигата на нациите – мач, в който той отбеляза своя 66-и гол в 60 участия за националния отбор. „Това е въпрос, на който ми е трудно да отговоря, тъй като става дума за правен спор между Висшата лига и Манчестър Сити", заяви Холанд пред норвежката телевизия TV2.

„Трябва ли изобщо да отговарям на това? Не знам. Труден въпрос е, особено при положение че не съм много добре запознат с детайлите. Честно казано, аз съм съсредоточен единствено върху това да се представям добре за Манчестър Сити – клуб, с който подписах петгодишен договор през 2022 г., а в края на 2024 г. – и нов дългогодишен договор (б.ред. - за 9 години и половина до 2034 г.) Мисля, че това казва всичко по темата. Аз съм играч на Сити и съм невероятно щастлив там", добави норвежката голова машина.

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На въпрос дали ситуацията влияе на бъдещето му в клуба, Холанд отговори: „Разбирам, че търсите някакво гръмко заглавие, но както казах, подписах дългосрочен договор през 2024 г. Мога да кажа, че направих доста добър избор, като се присъединих към Сити през 2022 г. Мисля, че всички сме съгласни с това. Няма сам да го изтъквам, но погледнете трофеите, които спечелих, и как се развих – както на терена, така и извън него. Ето ме тук, след победа с 3:1 на ниво национални отбори. Нещата във Висшата лига не вървят особено добре, но ще се опитаме да променим това в мача срещу Фулъм (в събота).“

Тежките констатации на комисията включват нарушения, свързани със скриването на финансиране на стойност над 830 милиона британски лири (1,098 милиарда щатски долара) за период от девет години – между 2009 и 2018 г.

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Холанд заяви, че разследваният период предхожда присъединяването му към Сити, като в интервюто той подробно проследи всеки етап от футболния си път през онези години.

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