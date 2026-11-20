Мареска: Не мисля, че играчите се тревожат заради обвиненията срещу клуба, играем добре, но допускаме леки голове

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори пред медиите преди утрешното домакинство на Фулъм след края на международната пауза. “Гражданите” са в неприятна серия от три поредни загуби в първенството и именно на това бе посветена голяма част от пресконференцията.

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„Не смятах, че правим всичко добре, когато печелехме мачове. И не смятам, че сме направили всичко погрешно, когато загубихме мачове. Със сигурност има неща, които трябва да правим по-добре. Без съмнение ще се представим по-добре. Същите полузащитници, които спечелиха седем мача поред, са същите, които загубиха три мача поред. Мисля също, че трябва да анализираме различните загуби. Срещу Астън Вила и Брайтън в двата мача играчът на мача беше вратарят на противника. Срещу Форест не бяхме достатъчно добри, особено през първото полувреме. Но това е начин да се учим.

Enzo Maresca on how #ManCity's guilty verdict is affecting the team: "I don't think the players are thinking too much about that. If we want to relate the noise with the defeats, Villa away we had so many chances, for instance Iliman [Ndiaye] hit the post, or Brighton here where the keeper was Man of the Match, Forest when Erling [Haaland] had the chance to score for 2-2. I don't think the players are focussed on the noise..." — City Xtra (@City_Xtra) November 20, 2026

Дали международната пауза дойде навреме? Не! Имам много лошо отношение към загубите. Затова след загуба бих искал да играем веднага. Измина доста време. Това е момент, в който можеш да преосмислиш нещата и да разбереш някои аспекти, като баланса или начина, по който атакуваме и се защитаваме, и че трябва да се представяме по-добре”, започна италианецът.

След това Мареска обясни за кадровите проблеми в отбора: “Матеус Нунес и Хусанов са под въпрос, тъй като те все още изпитват някои проблеми. Ще видим през следващите часове. Марк Геи не се присъедини към националния отбор на англия защото имаше малък проблем, не защото се нуждаеше от почивка”.

Enzo 💬 (On injuries) Still from the Forest game, we have Matheus and Khusa who are still doubts for tomorrow. They still have some problems. We will see in the next hours. https://t.co/1821C5Jat0 — Manchester City (@ManCity) November 20, 2026

Запитан дали играчите може да мислят за обвиненията, по които клубът бе признат за виновен, както и дали това им влияе, мениджърът на Сити отговори: “Не мисля, че играчите обръщат особено внимание на шума около отбора. Ако искаме да свържем този шум с пораженията, то в гостуването на Астън Вила имахме толкова много положения. В мача с Брайтън вратарят им беше избран за играч на мача. При гостуването на Нотингам Ерлинг Холанд пропусна шанс за 2:2. Не мисля, че играчите се тревожат или се концентрират върху това.“

Енцо Мареска потвърди, че Джанлуиджи Донарума ще започне като титуляр в мача на срещу Фулъм, въпреки последните му грешки. Формата на 27-годишния вратар бе подложена на критики през този сезон, а той преживя трудна пауза за международни мачове, като допусна сериозна грешка за Италия срещу Франция и допусна четири гола срещу Белгия.

Enzo Maresca on how #ManCity's guilty verdict is affecting the team: "I don't think the players are thinking too much about that. If we want to relate the noise with the defeats, Villa away we had so many chances, for instance Iliman [Ndiaye] hit the post, or Brighton here where the keeper was Man of the Match, Forest when Erling [Haaland] had the chance to score for 2-2. I don't think the players are focussed on the noise..." — City Xtra (@City_Xtra) November 20, 2026

Но Мареска го подкрепи и вярва, че той ще се възстанови. „Той се представя добре. Мисля, че в националния отбор допусна грешка при изграждането на атаката. Но в мача за Италия той беше избран за играч на мача, направи много добри спасявания. Направихме някои грешки в последните мачове. Джиджи беше част от това. Той е наясно с това. Надявам се, че няма да допусне повече грешки. Той ще бъде титуляр срещу Фулъм.

Отборът атакува добре, създаваме положения, контролираме мачовете почти всеки път. Но допускаме голове, които могат да бъдат избегнати. Например третият срещу Форест, когато те се защитаваха с 11 души. Тази сутрин ми казаха, че сме изиграли 16 официални мача и сме спечелили 12, което прави 70%. Ако ми кажеш, че ще спечелим 12 от следващите 16 мача, веднага се съгласявам!”, каза Мареска.

Enzo 💬 (On Gianluigi Donnarumma) He has been good. With the international team, he made a mistake in build-up but he was Man of the Match in the game. Made many good saves. We made some mistakes in the last games, Gigio was part of that and he is aware and hopefully he is not going to make any more. He is going to start. — Manchester City (@ManCity) November 20, 2026

Мениджърът на Ман Сити пожела на новия си колега в градския съперник Маурисио Почетино: „Пожелавам му всичко най-добро. Трудно е. Това е. Със сигурност става все по-трудно (за треньорите). Но не мисля, че това важи само за Англия. В Италия е дори по-лошо. В Испания, вероятно, е още по-лошо.“

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