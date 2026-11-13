Наказанието на Ман Сити няма да бъде ясно до края на годината

Бъдещето на Манчестър Сити продължава да тъне в неизвестност. Клубът бе обявен за виновен но множество финансови провинения, но наказанието му е неясно. “Гражданите” пуснаха жалба, която ще бъде разгледана в средата на декември, твърди “Файненшъл Таймс”.

Очаква се Независимата комисия да вземе решение по обжалването следващата година и скоро след това да обяви какво наказание ще наложи на клуба, ако жалбата е неуспешна.

FT Exclusive: Sanctions against Manchester City will be handed down next year if the club fails next month to successfully appeal findings that it breached the Premier League’s financial rules. https://t.co/itS6iVBOsl https://t.co/02YHitv79a — Financial Times (@FT) November 13, 2026

Според последните информации в Англия най-вероятната санкция е отнемане на точки, колкото да правят Ман Сити в Чемпиъншип, и много сериозна глоба. Освен това отнемане на точки за следващия сезон, което да направи невъзможно мигновенно завръщане в елита или поне то да е изключително трудно.

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