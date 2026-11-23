Спарта (Прага) уволни треньора, Росицки също напусна

Спарта (Прага) уволни датския си треньор Бриан Приске, след като отборът не успя да спечели нито един от последните си пет мача. Спортният директор Томаш Росицки също напуска поста си по взаимно съгласие.

Приске пое Спарта през 2022 г. и изведе отбора до две поредни титли, преди да замине за Фейенорд. Той се завърна в Спарта през миналия сезон, но в момента тимът изостава с 13 точки от лидера в класирането Славия (Прага).

Po vzájemné dohodě s představenstvem klubu končí Tomáš Rosický na pozici sportovního ředitele. Jeho nástupcem se stává Tomáš Sivok. Tomáši, děkujeme za tvé nasazení a práci odvedenou pro Spartu! https://t.co/4Ld74uOiYM — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 23, 2026

"След октомврийската пауза за националните отбори ръководството на клуба даде възможност на Брайан да подобри както резултатите, така и представянето на отбора“, заяви в изявление заместник-председателят на изпълнителния съвет Франтишек Цупр. "Въпреки това, продължителната серия от слаби резултати бе съпътствана и от незадоволително представяне срещу Либерец, което ни доведе до решението да го освободим от длъжността старши треньор."

От Спарта обявиха също, че бившият полузащитник на Арсенал Томаш Росицки си тръгва по взаимно съгласие след осем години в клуба, в който започна кариерата му. Очаква се на мястото на Росицки да застане бившият централен защитник на тима Томаш Шивок.

"Осъзнаваме, че пълната загуба на опита, с който разполага Томаш, би била грешка“, каза Цупр. "Затова през следващите седмици ще проведем разговори с него относно евентуална бъдеща роля в клуба."

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Снимки: Imago