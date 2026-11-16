Манчестър Сити задържа основен халф

Ръководството на Манчестър Сити е близо до споразумение за нов договор с полузащитника Матеус Нунеш при значително подобрени финансови условия, съобщава „Манчестър Ивнинг Нюз“.

Според информацията английският клуб преговаря с португалския халф за нов тригодишен контракт с опция за удължаване с още един сезон. След официалното подписване възнаграждението на Нунеш ще се увеличи с най-малко 20 хиляди паунда седмично и ще достигне 150 хиляди паунда на седмица, без да се калкулират предвидените бонуси.

Интерес към халфа проявява и старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо, който би искал да го привлече в състава си. Въпреки това желанието на самия играч е да остане на „Етихад“, независимо от несигурността около клуба след казусите с финансовите правила.



Настоящият договор на португалеца с Манчестър Сити е валиден до 2028 година.

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Снимки: Imago