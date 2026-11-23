Бруно Гимараеш: Феновете на Нюкасъл не могат да изтрият историята ми в клуба

Полузащитникът на Арсенал Бруно Гимараеш коментира реакцията на част от феновете на Нюкасъл, които го освиркаха при завръщането му на "Сейнт Джеймс Парк". Бразилецът заяви, че въпреки враждебния прием, никой не може да заличи постигнатото от него с екипа на "свраките".

Халфът бе посрещнат с бурни освирквания преди, по време и след равенството 2:2 миналата събота. Това беше първият му двубой на този стадион след летния му трансфер при „артилеристите“ на стойност 75 милиона паунда.

29-годишният футболист прекара пет сезона в Тайнсайд и се превърна в първия капитан на Нюкасъл от 56 години насам, вдигнал трофей, след като изведе тима до успех над Ливърпул във финала за Купата на лигата през 2025 година. Въпреки че се ползваше със статута на любимец на феновете, бурното недоволство на запалянкоците показа ясното им отношение към раздялата.

🎥 VIDEO: Bruno Guimarães said that Newcastle fans “CANNOT DELETE THE HISTORY” he has with the Magpies. ⚫️⚪️ 🗣️ The former Newcastle captain said that he can’t control what they do, before praising the welcome at Arsenal. 🤔 🔗: @HaytersTV #NUFC https://t.co/ue0wyoj4bh — Daniel Wales (@danielwales023) November 23, 2026

Попитан за контраста между тази реакция и незабавната подкрепа, която среща в новия си отбор, Гимараеш заяви: "Посрещането в Арсенал беше невероятно. Феновете се отнасят страхотно с мен и искам да им благодаря за подкрепата. Що се отнася до привържениците на Нюкасъл – не мога да контролирам тяхното поведение. Те имат право да правят каквото сметнат за добре. Единственото, което не могат да направят, е да изтрият историята, която имам с този клуб.“

Гимараеш, който вече има 15 мача с екипа на лондончани, изрази и огромното си възхищение от мениджъра Микел Артета и неговото изключително внимание към тактическите детайли.

"Микел е невероятен. Като наставник той се концентрира върху най-дребните нюанси - начина, по който овладяваш топката, как да избегнеш заставането на една линия с противника. Това са детайли, за които не бях чувал досега. Открих ги едва тук, докато го слушам. Той е изключително страстен в работата си и се опитвам да попия колкото се може повече.“

"Артета винаги ни повтаря в халфовата линия да не заставаме в една равнина със съперника, за да си осигурим две-три секунди преднина. Показа ми видеоклипове от престоя ми в Нюкасъл и от мачовете ми тук, посочвайки елементи, които мога да променя. Предпочитам да запазя конкретните детайли за себе си, но той наистина прави всичко възможно да ме изведе на следващо ниво“, завърши бразилският национал.

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